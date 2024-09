Descoberto novo dinossauro na Península Ibérica

Um estudo liderado pelo paleontólogo Pedro Mocho identificou uma nova espécie de dinossauro saurópode que viveu em Cuenca, Espanha, há 75 milhões de anos, anunciou esta quarta-feira a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL).

A espécie foi batizada com o nome "Qunkasaura pintiquiniestra" e o trabalho, publicado na revista científica Communication Biology, resulta da análise de um dos fósseis, entre milhares, recolhidos durante as obras da linha ferroviária de alta velocidade Madrid-Levante e que hoje formam "uma das coleções de vertebrados fósseis mais relevantes do Cretáceo Superior da Europa", proveniente da jazida de Lo Hueco, em Cuenca.