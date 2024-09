Alunos do Superior com consultas de psicologia e nutrição a partir de 30 de setembro

Os estudantes do ensino superior podem aceder a consultas de psicologia e nutrição a partir de 30 de setembro, ao abrigo de um programa que abrange instituições públicas e privadas, disse esta quarta-feira à Lusa a ministra da Juventude.

"O pedido [de consulta] é feito no site Gov.pt, que será lançado a 30 de setembro", precisou Margarida Balseiro Lopes no dia em que a medida é formalizada em dois protocolos com as ordens dos nutricionistas e dos psicólogos.

De acordo com a ministra da Juventude e Modernização, todas as instituições de ensino superior aderiram à iniciativa e serão atribuídos cheques para o efeito em função do número de alunos.

"Os alunos podem escolher o profissional com o qual querem marcar consulta, dentro de uma lista disponibilizada pelas ordens", sublinhou a governante.

"Temos atualmente - na lista de profissionais que aderiram - 297 psicólogos e 208 nutricionistas", acrescentou Margarida Balseiro Lopes, destacando que as ordens tiveram a preocupação de apresentar "uma cobertura territorial total", por forma a abranger o território continental a as ilhas. .

O programa é gerido através de uma plataforma à qual as instituições de ensino têm acesso.

Margarida Balseiro Lopes sublinhou que após a pandemia de Covid-19 se verificou um aumento de 50% na procura de consultas de psicologia, sendo a ansiedade o problema de saúde mental mais comum entre os jovens.

Ao nível da nutrição, a ministra citou um levantamento que revelou a existência de apenas cinco nutricionistas, atualmente, no conjunto das instituições de ensino superior portuguesas.

A medida hoje formalizada com a assinatura dos dois protocolos vai implicar um custo de 2.250.000 de euros em 2024 e de cerca de 5,6 milhões de euros em 2025.

"No final do primeiro semestre vamos ajustar em função da procura", indicou.

No presente ano letivo (2024-2025), serão disponibilizadas 100.000 consultas de psicologia e 50.000 de nutrição.

A assinatura dos protocolos, em cerimónia presidida pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, segue-se à aprovação das medidas em maio, num Conselho de Ministros dedicado à juventude.

Os cheques-psicólogo e os cheques-nutricionista são apresentados como "uma resposta complementar" à disponibilizada pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS).