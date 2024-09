Joana Marques e a festa de verão da TVI: "Ainda sou do tempo em a idolatria estava reservada aos deuses, e não ao trabalho do Zé Lopes"

Como manda a tradição, todos os verões o Extremamente Desagradável ruma até à festa de verão da TVI para enaltecer os looks das caras da estação de Queluz. A festa deste ano realizou-se na Torre Vasco da Gama e quem também marcou presença este ano foi o frio, que se tornou o tema dominante da noite:

"Olha, foi num edifício alegadamente alto. Como assim, é considerado um dos mais altos de Portugal? Ou é alto ou não é alto, isso não fica à consideração das pessoas. Não é subjectivo como por exemplo, o frio. Às vezes pode estar frio para mim e não estar para ti. Nesta festa, foi unânime: estava frio para todos. (...) Isto era tanta gente a falar sobre o tempo que por momentos pensei que a festa decorria num elevador."

O segundo tema da noite foi o que levavam vestidos os convidados, e estavam, claro, todos sem excepção deslumbrantes:

"Não, desculpa, eu é que ia idolatrar primeiro! Faço questão! Não me idolatres antes de eu te idolatrar. Sabem o que é que vos digo? Que ainda sou do tempo em a idolatria estava reservada aos deuses, e não ao trabalho do Zé Lopes ou ao look de Joana Sobral. Depois do flagelo que é haver pessoas que amam queijo, agora temos as que idolatram looks. Em breve haverá alguém a venerar torradeiras."