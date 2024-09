Disney+ lança plano de subscrição mais barato em outubro

A plataforma de streaming Disney+ vai lançar em Portugal, a partir de 17 de outubro, um novo plano de subscrição mais barato, mas com anúncios publicitários.

Em Portugal, a Disney+ tem, atualmente, dois formatos de subscrição: o mensal, no valor de 10,99 euros, e o anual com o custo de 109,90 euros.

A partir de 17 de outubro, ficará também disponível o novo plano de assinatura "Standard com anúncios", com o valor mensal de 5,99 euros, no qual os filmes e as séries terão interrupções com anúncios, à semelhança do que acontece com os vídeos de YouTube. Este plano permitira a visualização de conteúdos em resolução Full HD em dois ecrãs em simultâneo, mas não permitirá "downloads" . Esta modalidade de assinatura já se encontra disponível noutros países europeus - Espanha, França, Itália ou Alemanha.

Além do "Standard com anúncios", ficarão ainda disponíveis dois novos formatos de subscrição: "Standard" e "Premium", que vão continuar a permitir ver séries e filmes sem interrupções e fazer "downloads".

O plano "Standard" terá um custo mensal de 9,99 euros e anual de 99,90 euros e os utilizadores poderão usar até dois ecrãs em simultâneo, enquanto o "Premium" custará 13,99 euros por mês e 139,90 euros por ano, permitindo a visualização de conteúdos em quatro ecrãs em simultâneo em resolução 4K com HDR.

Tal como o plano "Standard com Anúncios", os planos "Standard" e Premium ficarão disponíveis no dia 17 de outubro