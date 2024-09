​Teclista dos The Cure luta contra o cancro

“Em setembro do ano passado fui diagnosticado com uma forma muito rara e agressiva de linfoma. Ignorou os sintomas durante alguns meses, mas finalmente fui e depois da cirurgia o resultado da biópsia foi devastador”, conta Roger O'Donnell.

A notícia foi anunciada pelo músico numa série de publicações na rede social X (antigo Twitter), por ocasião do mês de consciencialização do cancro no sangue, que se assinala em setembro.

O teclista dos The Cure, Roger O'Donnell, revelou este domingo que lhe foi diagnosticado um linfoma, uma forma de cancro agressivo no sangue.

O teclista dos The Cure, mítica banda britânica liderada pelo vocalista Robert Smith, adianta que completou um tratamento de 11 meses, com radioterapia, imunoterapia e medicamentos.

“Estou bem e o prognóstico é incrível. O assassino maluco bateu na porta e não atendemos", tranquiliza Roger O'Donnell.

O linfoma é uma forma de cancro no sangue que afeta o sistema linfático, que faz parte do sistema imunitário do corpo humano e ajuda a combater as doenças.

Febre recorrente, cansaço, perda de apetite e de peso, suores noturnos e aumento dos gânglios linfáticos na zona do pescoço, axilas ou virilhas são alguns dos sintomas.

Roger O'Donnell diz que é possível vencer o cancro. Se o diagnóstico acontecer atempadamente as probabilidades aumentam. "Tudo o que tenho a dizer é FAÇA O TESTE, se tiver o mais pequeno pensamento de que pode ter sintomas, vá e faça um exame", aconselha o músico.