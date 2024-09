Joana Marques não foi de férias com Fanny mas tem pena

Nem tudo o que se passa em Ibiza fica em Ibiza e prova disso são os vídeos no Instagram de Fanny Rodrigues, onde podemos acompanhar as suas férias com a mãe na ilha espanhola:

"Nem sei como a TVMais não aproveitou para fazer a manchete “Fanny e mãe perdidas em Espanha”. Aquilo era só morritos, morritos, morritos. Não, minto. Às vezes variavam. Para também terem uma alimentação diversificada."

A mãe não deu descanso à filha, a acordá-la bem cedo para ir marcar lugar no bar:



"Conceição Rodrigues, uma verdadeira estratega da narsa. Um Napoleão Bonaparte da piela. Um general sem medo. Ou sem dedo, a avaliar pelos estragos no pé. Eu insinuei que era melhor ir de férias com esta senhora do que com os meus filhos mas se calhar vou reconsiderar. É que ao nível do acordar de manhã não se ganha muito."