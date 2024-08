Rapper Fatman Scoop morre após colapsar em palco

O rapper norte-americano Fatman Scoop morreu, esta sexta-feira, durante um concerto em Connecticut.

A ocorrência foi descrita como uma situação de emergência cujos contornos estão ainda por apurar.

Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver o artista nascido em Nova-Iorque, há 53 anos, a cambalear sobre o palco do festival Green & Gold Party, até colapsar.

Descrito como uma verdadeira lenda do rap e do hip-hop, Scoop ficou famoso pelas colaborações musicais com Missy Elliott e Ciara, no hit “Lose Control”, e também com Mariah Carey, em “It’s Like that”.