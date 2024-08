Bilhetes para concertos de Oasis atingem sete mil euros

A revenda de bilhetes para os concertos dos britânicos Oasis já atingiu 7.800 dólares (7.047 euros) em 'sites' não autorizados e a banda já alertou que as entradas vão ser canceladas, quando se registam problemas nas páginas oficiais.

No início da semana, o grupo de rock Oasis anunciou uma digressão mundial para o próximo ano, 15 anos depois da banda se ter separado, alegadamente devido a uma rivalidade entre os irmãos Liam e Noel Gallagher.

Para 2025 estão previstas atuações em Cardiff, Manchester, Londres e Edimburgo, no Reino Unido. A venda de bilhetes começou este sábado com problemas nas páginas oficiais.

Mais de um milhão de bilhetes foram colocados à venda, com preços a partir de 100 dólares (90,3 euros), deixando as plataformas oficiais sobrecarregadas devido à procura.

Nos 'sites' oficiais, como a Ticketmaster, Gigs e Tours, os utilizadores estão a receber mensagens que apontam para um erro ou são informados de que foram colocados numa longa lista de espera.

Já nas páginas de revenda, os bilhetes atingiram, em poucas horas, os 7.800 dólares.

A banda já veio a público alertar que os bilhetes só podem ser revendidos nos 'sites' autorizados e pelo mesmo preço a que foram comprados.

"Os bilhetes que estão a aparecer em 'sites' secundários de venda são falsificados ou serão cancelados pelos promotores", alertaram, em comunicado.

A turnê da banda, dona de canções como 'Wonderwall' e 'Don't look Back in Anger', tem início agendado para 4 de julho de 2025 no Principality Stadium, em Cardiff.

Os bilhetes mais caros estão a ser vendidos para os concertos em Londres por cerca de 666 dólares (cerca de 602 euros), incluindo, além do espetáculo, o acesso a uma festa, a entrada para uma exposição da banda e lembranças.