Eurovisão. Está escolhida a cidade que vai albergar o festival em 2025

As semifinais vão acontecer nos dias 13 e 15 de maio de 2025, enquanto a final decorre no dia 17 de maio.

O 69.º Festival Eurovisão da Canção vai acontecer no próximo ano em Basileia, na Suíça, país vencedor da última edição do evento, anunciou esta sexta-feira a organização.

A Suíça venceu o 68.º Festival Eurovisão da Canção, em Malmö, na Suécia, com o tema "The Code".

A Suíça, que venceu pela terceira vez o concurso, recebeu 365 pontos dos júris internacionais e 226 do público.

Portugal, que esteve representado por Iolanda, com a canção "Grito", ficou em 10.º lugar, com 152 pontos (139 dos júris internacionais e 13 do voto do público).