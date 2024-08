Regresso dos Oasis. Conheça os preços dos bilhetes para o reencontro dos Gallagher

Os fãs de Oasis vão ter de abrir os cordões à bolsa. Depois do delírio com o anúncio do regresso nas redes sociais, a banda vem agora revelar os preços dos bilhetes para a digressão do próximo ano no Reino Unido e na Irlanda.

Quem quiser ver os irmãos Gallagher – por enquanto, ainda de pazes feitas – terá de pagar 73 e 268 libras: em euros, o intervalo de preços situa-se entre os 86,66€ e os 318,18€. Para os fãs a viver em Portugal, a estes valores ainda se terão de acrescentar os preços a pagar pelo alojamento e voos.

Até agora, já há 17 concertos marcados, entre as cidades de Cardiff, Manchester, Londres e Edimburgo no Reino Unido e Dublin na Irlanda. De acordo com o site See Tickets, os valores a desembolsar dependem do local onde a banda vai atuar.

Fique a conhecer os preços, sem as taxas aplicadas por cada plataforma:

Manchester Heaton Park (11, 12, 16, 19, 20 de julho)

plateia em pé - 135£ (160,48€)

camarotes - 250£ (297,18€)

pacotes de fã – entre 335£ (398,22€) e 435£ (517,09€)

Cardiff Principality Stadium (4 e 5 de julho)

plateia em pé - 135£ (160,48€)

lugares sentados – entre 65£ (77,27€) e 185£ (219,91€)

lugares premium (em pé e sentados) – entre 195£ (231,80€) e 250£ (297,18€)

pacotes de fã – entre 355£ (421,99€) e 505£ (600,30€)

Estádio de Wembley, Londres (25, 26, 30 de julho; 2 e 3 de agosto)

plateia de pé - 135£ (160,48€)

lugares sentados - entre 65£ (77,27€) e 185£ (219,91€)

lugares premium (em pé e sentados) – entre 195£ (231,80€) e 250£ (297,18€)

pacotes de fã - entre 355£ (421,99€) e 485£ (576,52€)

Edinburgh Murrayfield Stadium (8, 9 e 12 de agosto)

plateia em pé - 135£ (160,48€)

lugares sentados - entre 65£ (77,27€) e 185£ (219,91€)

lugares premium (em pé e sentados) - entre 195£ (231,80€) e 250£ (297,18€)

Dublin Croke Park (16 e 17 de agosto)