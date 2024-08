UCCLA. Escritores de língua portuguesa reúnem-se na Praia entre 5 e 8 de setembro

O XII Encontro de Escritores de Língua Portuguesa realiza-se entre 05 e 08 de setembro na capital cabo-verdiana, Praia, anunciou esta terça-feira a organização.

A edição deste ano do Encontro de Escritores de Língua Portuguesa (EELP) tem como tema "Literatura, Liberdade e Inclusão", com os trabalhos a decorrerem na Biblioteca Nacional de Cabo Verde e numa unidade hoteleira da Praia.

A edição deste ano prestará homenagem ao centenário do nascimento de Amílcar Cabral, "pai" da independência de Cabo Verde e da Guiné-Bissau, e ao V centenário do nascimento de Luís Vaz de Camões.

Segundo a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA), que organiza o evento, na edição deste ano está prevista a participação de Jorge Arrimar (Angola e Macau), Domício Proença Filho (vídeo) e Fernanda Ribeiro (vencedora do Prémio de Revelação Literária UCCLA-CMLisboa - Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa 2024) (Brasil).

António Correia e Silva, Arménio Vieira, Augusta Teixeira, Cheila Delgado, Comandante Pedro Pires, Daniel Mendes, Germano Almeida, José Luiz Tavares, Mário Lúcio, Nardi Sousa, Paulo Veríssimo e Vera Duarte (Cabo Verde), Tony Tcheka (Guiné-Bissau), Luís Carlos Patraquim (Moçambique), Inês Barata Raposo, Isabel Alçada (vídeo), José Pires Laranjeira e Rita Marnoto (Portugal), Olinda Beja (São Tomé e Príncuipe), Luís Cardoso (Timor-Leste) e Alfredo Ferreiro Salgueiro (Galiza), são os restantes escritores previstos.

O Encontro de Escritores de Língua Portuguesa (EELP) é uma iniciativa da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA) e da Câmara Municipal da Praia (CMP), em parceria com a Empresa de Mobilidade e Estacionamento da Praia (EMEP) e a abertura conta com uma intervenção do Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, e o encerramento do ministro da Cultura e das Indústrias Criativas cabo-verdiano, Augusto Veiga.