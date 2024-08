Mariah Carey de "coração partido". Mãe e irmã morreram no mesmo dia

Mariah Carey está de luto. A cantora norte-americana anunciou esta segunda-feira que a mãe Patricia e a irmã Alison morreram no mesmo dia, durante o fim de semana.

"O meu coração está partido por ter perdido minha mãe no fim de semana passado. Infelizmente, numa trágica reviravolta, a minha irmã perdeu a vida no mesmo dia", revelou Mariah Carey, em comunicado.



A cantora disse sentir-se "abençoada" pela oportunidade de acompanhar a mãe, uma antiga cantora de ópera, nos últimos dias de vida.

Mariah Carey agradece as mensagens de apoio e amor e pede privacidade neste momento "impossível".



Não foram reveladas as circunstâncias da morte da mãe e da irmã da intérprete de êxitos como "All I Want For Christmas Is You", "I Can't Live" ou "Shake It Off".