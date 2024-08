"Amigos da Treta" regressam com José Pedro Gomes e Aldo Lima

A peça "Amigos da Treta" volta a trazer para o palco José Pedro Gomes enquanto Zezé, agora com a companhia de Aldo Lima como Joni, no novo espetáculo da série, que se estreia quinta-feira, no Teatro Villaret, em Lisboa.

Joni é um velho amigo de Zezé e Toni (personagem do projeto inicial "Conversa da Treta", protagonizada por José Pedro Gomes e António Feio) que, durante quase 30 anos, "andou escondido a fazer Erasmus, em Almada", disse Aldo Lima, sem deixar de sorrir, à imprensa, num ensaio dias antes da estreia.

Joni é um "enfluencer" que ganha a vida a fazer vídeos para o "TokTok e o Instafei".

Com uma linguagem repleta de erros de português - Constituição surge como Constitucionalização, Reforma Agrária como Reforma Algália e Revolução dos Cravos como Revolução do Catos - Zezé e Joni surgem sentados numa cadeira, de onde pontualmente se vão levantando, preenchendo parte do palco.

Com um MBA ("Master Business Admiration", na versão da peça) em Inteligência Artificial, Joni pretende constituir um novo organismo, SNE (Serviço Nacional de "Enfluencer"), que obrigaria à criação de uma nova secretaria de Estado.

Já Zezé parece não ter dado pela passagem do tempo: surge com os mesmos valores, sem admitir que agora "elas possam ser eles e eles possam ser elas", mantendo-se firme e orgulhoso na defesa de uma família tradicional - "um homem, um bigode, uma mulher e as hipotecas, que são os filhos".

Questionados sobre se ainda há "muita treta" para falar, José Pedro Gomes responde: "Então não há. Claro que há".

"E vai havendo cada vez mais. É só uma questão de a gente parar um bocadinho e sentarmo-nos [...] com os autores e a produtora para vermos o que é que temos para fazer, E há sempre coisas novas, sim", riposta aos jornalistas, no final de um ensaio da peça para a imprensa.