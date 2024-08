Terceiro Open House Arqueologia com visitas gratuitas a 40 sítios de Lisboa

O Open House Arqueologia vai regressar a Lisboa no fim de semana de 14 e 15 de setembro, abrindo as portas a mais de 40 sítios, de Belém ao Beato, com entradas gratuitas, anunciou esta segunda-feira a organização.

Nesta 3.ª edição, o evento - que revela as várias camadas históricas da capital - é organizado pelo Museu de Lisboa - Teatro Romano, e tem prevista mais de uma centena de visitas, revelando vestígios que vão desde estruturas da Idade do Ferro no Castelo de São Jorge à antiga Fábrica de Moagem da Manutenção Militar.

A entrada nas reservas e no laboratório de conservação do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática também estão no programa desta iniciativa que propõe uma viagem no tempo, desde a Pré-História até quase à contemporaneidade, incluindo locais que apresentam vestígios arqueológicos da época romana e medieval.

Casas particulares, parques de estacionamento, lojas, hotéis e museus são outros dos espaços incluídos nos percursos de visitas que estão sujeitas a marcações através do endereço openhousearqueologia@museudelisboa.pt.

O Open House Arqueologia recebe nas suas edições o apoio de especialistas que ajudam os visitantes a interpretar este património, numa iniciativa que tem como objetivo "permitir a compreensão da história e ver de perto antigos vestígios que ficaram aprisionados no solo, abrindo as portas de alguns espaços" com pouco acesso público, sublinha ainda a organização, em comunicado.

O Museu Nacional de Arqueologia, que atualmente se encontra encerrado para obras, vai associar-se ao evento e acolhe, no âmbito das obras de remodelação, os visitantes interessados em conhecer a ala onde se instalou em 1903 para mostrar a evolução do monumento do século XVI até ao século XX.

Locais e horários de visitas

1 – Palácio do Governador – Lisbon Hotel & Spa ● Sábado, às 12h e às 13h (lotação: 5 pessoas)

Rua Bartolomeu Dias, 117

Fábrica de transformação de pescado de época romana, onde se pode ver um dos maiores tanques para esta produção tão característica há dois mil anos.

2 – Museu Nacional de Arqueologia ● Sábado, às 11h e às 14h; Domingo, às 14h e às 16h (lotação: 30 pessoas) - Visitas com duração de 1 hora

Praça do Império

No âmbito das obras de remodelação do museu, este é um momento único para observar a ala onde se instalou em 1903 o Museu Nacional de Arqueologia e compreender a evolução do monumento do século XVI até ao século XX.

3 – Palacete dos Marqueses de Pombal ● Sábado, às 10h e às 11h (lotação: 20 pessoas) - Visitas com duração de 1 hora

Rua das Janelas Verdes, 37

Palacete do séc. XIX construído em sobreposição a outros edifícios, que sofreu algumas intervenções arqueológicas em 2023.

4 – Corpo Santo Lisboa Hotel ● Sábado, às 11h30 e às 14h30 (lotação: 5 pessoas)

Largo do Corpo Santo, 25

Troço da Muralha Fernandina e vestígios da Torre de João Bretão e do Palácio Corte Real, numa visita exclusiva aos espaços do atual hotel.

5 – Doca Seca da Ribeira das Naus ● Sábado, às 13h e às 18h; Domingo, às 10h e às 18h (lotação: 20 pessoas)

Antiga doca da Ribeira das Naus

Estruturas portuárias relacionadas com reparação naval de época contemporânea.

6 – Museu do Dinheiro ● Sábado, às 15h; Domingo, às 15h (lotação: 15 pessoas) - Visitas com duração de 1 hora

Largo de São Julião

Troço de muralha de D. Dinis e vestígios do Palácio Real.

7 – Parque de estacionamento Camões ● Sábado, às 12h; Domingo, às 17h30 (lotação: 15 pessoas)

Praça Luís de Camões

Palácio do Marquês de Marialva do séc. XVII, destruído pelo terramoto de 1755.

8 – Espaço Chiado ● Sábado, às 14h e às 16h (lotação: 15 pessoas)

Rua da Misericórdia, 12

Torre da Muralha Fernandina, conservada no interior do Centro Comercial

9 – Museu Arqueológico do Carmo ● Sábado, às 10h30 (lotação: 20 pessoas) - Visitas com duração de 1 hora

Largo do Carmo, 27

Convento do séc. XIV e museu

10 – Hotel Convent Square Lisbon, Vignette Collection ● Sábado, às 10h30 e às 12h (lotação: 15 pessoas) - Visitas com duração de 1 hora

Rua D. Antão de Almada, 4

Antigo Convento de S. Domingos

11 – Circo Romano ● Domingo, às 12h e às 12h30 (lotação: 15 pessoas)

Praça D. Pedro IV, junto à estátua

Edifício lúdico de época romana, do qual não são visíveis vestígios atualmente, mas identificado por intervenções arqueológicas.

12 – Torre do jogo da Péla ● Sábado às 10h e às 12h (lotação: 20 pessoas) - Visitas com duração de 1 hora

Calçada Jogo da Péla, junto ao Martim Moniz

Troço da Muralha Fernandina

13 – Ferraria XVI FLH Hotel ● Sábado às 17h30 (lotação: 15 pessoas)

Rua dos Sapateiros, 84

Ferraria quinhentista (forno, tanques e depósitos), relacionado com o espaço do Pop Bar.

14 – Pop Bar Portugal ● Sábado às 17h (lotação: 10 pessoas)

Rua Augusta, 139

Ferraria quinhentista (forno, tanques e depósitos), relacionado com o espaço do Ferraria XVI FLH Hotel.

15 – Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros ● Sábado às 11h, às 15h e às 17h (lotação: 15 pessoas) - Visitas com duração de 1 hora

Rua dos Correeiros, 9

Estruturas da Idade do Ferro; tanques de salga de peixe romanos; estruturas islâmicas e pombalinas, num vislumbre das várias épocas que compõem a história de Lisboa.

16 – MUDE - Museu do Design ● Sábado às 14h; Domingo, às 12h e às 12h30 (lotação: 20 pessoas)

Rua Augusta, 24

Garrafas de vidro de vinho do séc. XVII/XVIII, que sobreviveram ao terramoto de 1755, recuperadas junto ao local onde agora se encontram expostas no MUDE.

17 – Loja Garrafeira Napoleão ● Sábado, às 18h e às 18h30 (lotação: 10 pessoas)

Rua dos Fanqueiros, 70

Entre vinhos do Douro e moscatel, pode observar-se um tanque romano de salga de peixe, que fazia parte da cintura industrial da cidade.

18 – Termas dos Cássios ● Sábado, às 10h, às 11h, às 15h e às 16h; Domingo, às 10h, às 11h, às 15h30 e às 16h30 (lotação: 15 pessoas)

Rua das Pedras Negras, 26

Termas públicas romanas, primeiramente identificadas após o terramoto de 1755.

19 – Casa particular ● Sábado, às 17h; Domingo, às 15h30 (lotação: 15 pessoas)

Rua de São Mamede, 9

Estruturas arqueológicas pré-pombalinas e elementos do teatro romano reaproveitados.

20 – Casa particular ● Sábado, às 18h; Domingo, às 16h30 (lotação: 10 pessoas)

Rua de São Mamede, 13

Edifício pombalino.

21 – Museu de Lisboa - Teatro Romano ● Sábado, às 10h e às18h; Domingo, às 10h e às 18h (lotação: 20 pessoas)

Rua de São Mamede, 3A

Sítio arqueológico do teatro romano, a que apenas se tem acesso em algumas atividades do museu.

22 – Museu de Lisboa - Teatro Romano (casa pré-pombalina) ● Sábado, às 10h30 e às18h30; Domingo, às 10h30 e às 18h30 (lotação: 10 pessoas)

Rua de São Mamede, 3A

Habitação do séc. XVII/XVIII, danificada pelo terramoto de 1755, mas com algumas estruturas ainda visíveis no interior do Museu às quais, excecionalmente, nesta visita é possível aceder.

23 – Casa particular ● Sábado, às 16h30 e às 17h; Domingo, às 13h (lotação: 10 pessoas)

Rua da Saudade, 6

Pavimento de templo romano, identificado em intervenções recentes da equipa do Museu de Lisboa - Teatro Romano.

24 – Inscrições Travessa do Almada ● Sábado, às 15h30; Domingo, às 14h (lotação: 15 pessoas)

Em frente à Igreja da Madalena

Quatro inscrições na fachada do edifício, datadas do séc. II d.C.

25 – Casa particular ● Sábado, às 14h30; Domingo, às 11h e às 17h30 (lotação: 10 pessoas)

Rua da Saudade, 26

Fundações do limite das bancadas do teatro romano.

26 – Loja Chicoração ● Sábado, às 11h; Domingo, às 11h, às 14h30 e às 16h30 (lotação: 10 pessoas)

Rua Augusto Rosa, 40

Antiga cavalariça de edifício nobre, sob o edifício do Museu de Lisboa - Teatro Romano.

27 – Museu do Aljube ● Sábado, às 10h; Domingo, às 10h (lotação: 15 pessoas)

Rua Augusto Rosa, 42

Estruturas de época romana e sistema hidráulico da colina.

28 – Largo da Sé/Jardim Augusto Rosa ● Sábado, às 10h30 e às 12h; Domingo, às 10h30, às 12h e às 15h30 (lotação: 15 pessoas)

Sanitários públicos

Estrutura habitacional do séc. XVII/XVIII.

29 – Hotel Memmo Alfama ● Sábado, às 14h30; Domingo, às 14h30 (lotação: 10 pessoas)

Travessa das Merceeiras, 27

Fornos do séc. XIX; antiga vila operária; estruturas de um palácio

30 – Museu de Lisboa - Casa dos Bicos ● Sábado, às 12h e às 16h30 (lotação: 10 pessoas)

Rua dos Bacalhoeiros, 10

Casa renascentista; tanques romanos de salga de peixe; Cerca velha.

31 – Elevador da Sé ● Sábado, às 14h e às 15h (lotação: 10 pessoas)

Rua Afonso de Albuquerque, 38

Vestígios da ocupação romana e da Reconquista Cristã, concentrados num novo acesso à zona superior da colina.

32 – Parque de estacionamento do Campo das Cebolas ● Domingo, às 15h30 e às 17h30 (lotação: 20 pessoas)

Rua da Alfândega

Estruturas portuárias dos sécs. XVIII e XIX, ainda hoje em utilização.

33 – Aurea Hotel Museum ● Domingo, às 14h e às 16h (lotação: 25 pessoas) - Visitas com duração de 1 hora

Rua Cais de Santarém, 52

Estruturas romanas, destacando-se um mosaico, ruas e uma fonte pública, numa visita que permite aceder ao interior do hotel.

34 – Rua da Judiaria ● Sábado, às 15h (lotação: 15 pessoas)

Rua da Judiaria

Cerca moura

35 – Pátio da Sra de Murça ● Sábado, às 15h30 (lotação: 15 pessoas)

Rua São João da Praça, 18, Pátio da Sra de Murça

Troço da Cerca Velha com elementos reaproveitados.

36 – Rua Norberto de Araújo ● Sábado, às 10h (lotação: 10 pessoas)

Rua Norberto de Araújo, 29

Muralha e Torre de água.

37 – Chafariz de Dentro ● Sábado, às 12h, às 12h30, às 16h e às 16h30 (lotação: 10 pessoas)

Largo do Chafariz de Dentro

Estruturas de reserva de água.

38 – Chafariz d'El Rei ● Sábado, às 11h, às 11h30, às 17h e às 17h30 (lotação: 10 pessoas)

Rua Cais de Santarém, 23

Estruturas relacionadas com o chafariz (reservatório, cisterna e mina de água).

39 – Largo das Olarias ● Domingo, às 11h e às 12h (lotação: 10 pessoas)

Largo das Olarias, 19-23

Peças provenientes de fornos de produção cerâmica dos sécs. XVI/XVII.

40 – Hotel Santiago de Alfama ● Domingo, às 14h e às 14h30 (lotação: 6 pessoas)

Rua Santiago, 12

Estruturas dos sécs. XVII/XVIII; claustro do Palácio dos Castros dos sécs. XV/XVI.

41 – Pousada de Alfama (Pestana) ● Sábado, às 11h e às 11h30 (lotação: 5 pessoas)

Rua São Tomé, 76

Arcos de época moderna de casa anterior ao terramoto de 1755.

42 – Castelo de S. Jorge ● Sábado, às 11h; Domingo, às 11h (lotação: 25 pessoas)

Rua Santa Cruz do Castelo

Estruturas da Idade do Ferro, Islâmicas e Modernas.

43 – Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática (CNANS) ● Sábado, às 10h e às 12h; Domingo, às 10h e às 12h (lotação: 20 pessoas) - Visitas com duração de 1 hora

Rua da Manutenção, 5

Equipamento que guarda materiais arqueológicos recolhidos em meio aquático. Reservas e laboratório de conservação.

44 – Museu de Lisboa - Fábrica de Moagem ● Sábado, às 10h; Domingo, às 12h (lotação: 20 pessoas) - Visitas com duração de 1 hora

Rua da Manutenção, 71

Fábrica da antiga Manutenção Militar (1897), a primeira a laborar na indústria alimentar em Portugal.