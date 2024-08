O sismo que "abalou" as redes sociais

As hashtags serviram para perceber que não foi fruto de um sonho. A Terra tremeu e tremeu para todos. "#Sismo, Lisboa, #Earthquake, Senti, IPMA, #terramoto, Sines, #Portugal, Richter, Setúbal", eram as tendências da rede social X ao raiar do sol.

A maior parte das pessoas foi acordada com a terra a tremer, mas havia gente ainda bem acordada para sentir o maior abalo em Portugal, desde 1969.

O streamer (criador que faz conteúdo através de vídeos ao vivo na rede social Twitch) SirKazzio - com quase 800 mil seguidores nas redes sociais - também sentiu o tremor de terra e fez questão de o partilhar com os seguidores. Estava em direto no momento do abalo.