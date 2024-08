Taylor Swift conta segredos da "The Eras Tour" em novo videoclipe

Foram revelados, na noite desta terça-feira, alguns dos segredos da mais recente digressão de Taylor Swift.

Alguns dos detalhes dos bastidores dos concertos figuram no videoclipe da música "I Can Do it With A Broken Heart" - que faz parte do "The Tortured Poets Department", o último álbum da cantora norte-americana - que, em apenas algumas horas, conta já com mais de quatro milhões de visualizações no Youtube.

Neste vídeo dá para ver o trabalho por detrás da "The Eras Tour" , que passou por Lisboa em maio de 2024. São mais de três horas de espetáculo ensaiadas ao detalhe, desde a voz ao posicionamento em palco.

Palco esse que esconde várias passagens essenciais para o dinamismo do espetáculo. São muitas as vezes que a cantora se ausenta do palco para mudar de visual - cada um associado a uma era - e reaparece num ponto completamente diferente, levando à apoteose do público.

Talvez a mais curiosa destas característas seja o carrinho que a cantora usa para se movimentar debaixo do palco, onde se esconde também uma plataforma elevatória que costuma usar para fazer a primeira aparição no espetáculo.

Videoclipe de "I Can Do it With A Broken Heart", do álbum "The Tortured Poets Department".