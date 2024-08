MoMA exibe ciclo dedicado ao espírito revolucionário do cinema português

Um ciclo dedicado ao cinema português que percorre 50 anos de história, do realizador Manoel de Oliveira a Miguel Gomes, vai decorrer entre outubro e novembro no Museu de Arte Moderna (MoMA) de Nova Iorque, segundo a programação.

Intitulado "The Ongoing Revolution of Portuguese Cinema" ("A revolução em curso no cinema português", em tradução livre), o ciclo vai decorrer entre 17 de outubro e 19 de novembro, partindo dos 50 anos da Revolução dos Cravos que "pôs fim a quatro décadas de fascismo em Portugal", recorda um texto sobre o evento divulgado na página do museu na Internet. .

A organização do ciclo é da responsabilidade de Francisco Valente, crítico de cinema, realizador e programador, assistente de curadoria do Departamento de Cinema do MoMA, que contou com a colaboração do Arquivo Nacional de Imagens em Movimento e da Cinemateca Portuguesa.

"Sob a influência de Manoel de Oliveira - que questionava continuamente as linhas entre a vida e a sua representação - a geração do "Cinema Novo" expandiu as inovações da "nova vaga" internacional dos anos 60, no meio de um ambiente social sufocante no país e de uma guerra colonial brutal em África", refere um texto de apresentação do ciclo.