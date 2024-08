Secular Feira das Cebolas em Portalegre vai contar com 130 expositores

Um total de 130 expositores participa na secular Feira das Cebolas em Portalegre, entre 12 e 15 de setembro, cujo programa inclui espetáculos com Tony Carreira, Miguel Azevedo e Mishlawi, divulgou hoje a câmara municipal.

O certame, promovido pelo Município de Portalegre, vai decorrer no Parque de Feiras e Exposições do Núcleo Empresarial da Região de Portalegre (NERPOR) e no espaço da Associação dos Agricultores do Distrito de Portalegre (AADP), que apoiam a organização.

Segundo a presidente da Câmara de Portalegre, Fermelinda Carvalho, a edição deste ano do evento vai contar com "130 expositores", incluindo também uma mostra pecuária, com "101 ovinos e 140 bovinos".

A feira envolve um orçamento de aproximadamente 120 mil euros, disse a autarca, precisando que "cerca de 100 mil euros" servem para suportar despesas com contratações externas ao município e "cerca de 20 mil euros são encargos internos".

"Entendo que, sendo um evento de entrada gratuita, deve haver alguma contenção naquilo que são os gastos por parte do município", mas "não será por isso que será um evento de menor dimensão, de menor sucesso", argumentou.

Fermelinda Carvalho frisou ainda que a Feira das Cebolas tem como objetivo "dar vida" à economia local e "estimular o investimento", pretendendo também dar a conhecer os projetos culturais desenvolvidos no concelho.

"É importante dar palco aos grupos culturais da região", sublinhou.

O município vai ainda disponibilizar, entre os dias 12 e 15 de setembro, autocarros da rede urbana para o local onde vai decorrer o evento.

Além de espetáculos com Tony Carreira, Miguel Azevedo e Mishlawi, estão previstas atuações de grupos culturais da região, dj"s, uma corrida de touros à portuguesa, uma gala equestre no Centro Hípico de Portalegre, demonstrações de cozinha alentejana, entre outras atividades.