​Pessoa mais velha do mundo morre em Espanha aos 117 anos

Maria Branyas, a pessoa mais velha do mundo, morreu em Espanha aos 117 anos, foi esta terça-feira anunciado.



Nascida em 1907, a centenária faleceu tranquilamente na casa de repouso onde passou os últimos anos de vida.

"Maria Branyas deixou-nos. Ela morreu como queria: durante o sono, em paz e sem dor", avançou a instituição numa mensagem publicada nas redes sociais, sem fornecer detalhes.

A pessoa mais velha do mundo sugeriu que sua morte era iminente na segunda-feira: "Sinto-me fraca. A hora está a chegar. Não chorem, não gosto de lágrimas... Vocês conhecem-me, onde quer que eu vá, estarei feliz", disse Maria Branyas no X (antigo Twitter), cuja conta é gerida pela filha.

Maria Branyas tinha celebrado 117 anos no dia 4 de março, de acordo com o Guinness World Records, e tornou-se a pessoa mais velha do mundo em janeiro de 2023, após a morte da freira francesa Lucile Randon, aos 118 anos.

Agora, a pessoa mais velha do mundo é a japonesa Tomiko Itooka, nascida a 23 de maio de 1908, ou seja, há 116 anos, de acordo com o Grupo de Pesquisa de Gerontologia dos Estados Unidos.