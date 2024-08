Conheça o cartaz das Festas do Mar de Cascais 2024

Rui Veloso, Carolina Deslandes, Bárbara Bandeira e António Zambujo são os cabeças de cartaz deste ano das Festas do Mar de Cascais, que decorrem entre quinta-feira e 1 de setembro, segundo o cartaz divulgado pela Câmara Municipal.

Os concertos, com entrada gratuita, vão decorrer em dois palcos, instalados na Baía de Cascais (palco principal) e na Cidadela (palco Sagres).

As festividades arrancam na quinta-feira, destacando-se a atuação de Rui Veloso, pelas 22h00, no palco principal.

Na sexta-feira, pelas 22h00, sobe a palco Bárbara Bandeira e no dia seguinte Fernando Daniel, também à mesma hora. No domingo o destaque vai para a atuação de António Zambujo.

O festival retoma no dia 29 de agosto com a atuação de Bárbara Tinoco, seguindo-se no dia seguinte Tiago Bettencourt (dia 30) e na véspera do encerramento Carolina Deslandes (dia 31).

O concerto de encerramento das festividades (1 de setembro) estará a cargo da Sinfónica de Cascais, que tocará os 40 anos do Oceano Pacífico-RFM.

Também no último dia das festividades irá realizar-se a procissão em homenagem a Nossa Senhora dos Navegantes, um dos pontos altos das Festas do Mar.

A autarquia de Cascais, no distrito de Lisboa, informa que os beneficiários do cartão Viver Cascais poderão utilizar gratuitamente os transportes públicos e assistir aos concertos, junto ao palco principal, numa zona exclusiva, bastando para o efeito levantar uma pulseira num quiosque localizado na Cidadela.

O recinto das Festas do Mar vai contar também com um espaço de comidas e de artesanato.