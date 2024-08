"A Acólita". Série filmada na Madeira não vai ter segunda temporada

"A Acólita", série do universo Guerra das Estrelas ("Star Wars") parcialmente filmada na Madeira, não vai contar com uma segunda temporada, avançou esta terça-feira a revista "Variety".

Transmitida por streaming pelo serviço Disney + e produzida pela Lucasfilm, "A Acólita" estreou a primeira temporada em junho deste ano.

No entanto, não contou com uma grande receção por parte dos fãs da saga "Star Wars", tendo em conta as audiências.

A ação de "A Acólita" passa-se numa era nunca antes mostrada nos filmes e séries Star Wars: 100 anos antes do Episódio I - "A Ameaça Fantasma", antes de haver um Império, entre a era da Alta República e a trilogia de prequelas.

Protagonizada por Amandla Stenberg ("Mae"), Lee Jung-jae ("Sol"), Manny Jacinto ("Qimir"), Dafne Keen ("Jecki Lon") e Charlie Barnett ("Yord Fandar"), a série conta ainda com Carrie-Anne Moss ("Indara") e introduziu novas técnicas de luta.



A série da Disney + foi parcialmente filmada na ilha da Madeira.