Xutos & Pontapés imortalizados em moeda de coleção

A moeda de coleção, a segunda da série dedicada a músicos portugueses, “foi desenhada pelo lendário guitarrista Tó Trips, que pertenceu durante muitos anos ao duo Dead Combo”, refere a Casa da Moeda, em comunicado.

A moeda dos Xutos & Pontapés exibe “dois dos grandes ícones associados à banda: no anverso um «X» como símbolo do grupo, e no reverso o «X» que os fãs fazem com os braços, em sinal de reconhecimento, durante os seus concertos épicos”.

Vão ser vendidas três modelos de moedas com preço e material diferentes, com preços de 5, 55 e 1.710 euros.