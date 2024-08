"Comboiozinho" das praias da Caparica pode voltar a circular em breve

O comboio de praia que fazia a ligação entre a Costa da Caparica e a Fonte da Telha pode voltar a circular em breve.

O “Transpraia” foi utilizado durante mais de 60 anos por veraneantes da margem sul do Tejo , garantindo a ligação dos nove quilómetros que separam a Costa da Caparica com a Fonte da Telha.

O negócio prosperou durante décadas, tornando famoso e muito requisitado este meio de transporte durante os meses quentes, mas em 2007, uma alteração do traçado, devido às obras de requalificação da Caparica, obrigou a afastar o terminal do centro do município, mudança que parece ter sido determinante para o fim do minicomboio.