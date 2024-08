Chapéu de Indiana Jones vendido por quase meio milhão de euros

O chapéu de couro castanho feito especificamente para o filme Templo da Perdição foi vendido por cerca 570 mil euros em Los Angeles, esta quinta-feira. Adereços de produções como a Guerra das Estrelas, Harry Potter e James Bond também foram vendidos no mesmo leilão.

O chapéu usado no primeiro filme da saga pertencia à coleção pessoal de Dean Ferrandini, o duplo de Harrinson Ford, o ator que faz de Indiana Jones. O chapéu usado por Ferrandini no filme de 1984 foi vendido juntamente com fotografias inéditas do duplo. O duplo de Indiana Jones morreu no ano passado

Criado pela Herbert Johnson Hat Company em Londres, no interior do chapéu está um monograma dourado com as iniciais “IJ”.

Também foi vendido no leilão um capacete usado no filme “O Regresso de Jedi”, de 1983, da Guerra das Estrelas - que foi comprado por cerca de 315 mil euros. Uma varinha luminosa usada por Daniel Radcliffe em “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban”, atraiu uma licitação vencedora de mais de 53 mil euros. Um fato usado por Daniel Craig no filme Skyfall, de James Bond, foi vendido por 35 mil euros.