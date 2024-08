Matthew Perry. Cinco pessoas indiciadas pela morte do ator

O Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD) iniciou uma investigação sobre as causas da morte do ator Matthew Perry.

Segundo o "The New York Times", esta quinta-feira, cinco pessoas foram indiciadas: a assistente pessoal do ator, dois médicos e outras duas pessoas próximas.

As autoridades marcaram uma conferência de imprensa em Los Angeles para anunciar os pormenores do caso durante a manhã desta quinta-feira.

A morte do ator, que ocorreu no dia 28 de Outubro de 2023, foi considerada acidental e, segundo o relatório de autópsia obtido pela People, em dezembro passado, a causa principal foram os efeitos agudos de quetamina.

Segundo uma fonte da LAPD, em maio, o departamento estava a trabalhar com a Administração de Repressão às Drogas e Inspetores Postais dos EUA para tentar descobrir das mãos de quem veio a quetamina que o ator tinha consumido.

A autópsia, divulgada em dezembro, revelou que a quantidade de quetamina no sangue estava dentro do intervalo utilizado para anestesia geral durante uma cirurgia.

A droga, com décadas de existência, tem registado um enorme aumento de utilização nos últimos anos como tratamento para a depressão, ansiedade e dor.

[Notícia atualizada às 18h30 com mais detalhes sobre o caso.]