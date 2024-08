Várias figuras do desporto no adeus ao presidente do COP

Vários atuais e antigos atletas olímpicos, bem como o Presidente da República, despediram-se esta quarta-feira de José Manuel Constantino na sede do Comité Olímpico de Portugal (COP), de onde saiu o cortejo fúnebre do presidente do organismo para Gondomar.

Foram muitas as personalidades ligadas ao desporto - e não só - que estiveram na sede do COP, em Lisboa, local em que se realizou uma missa que antecedeu o cortejo fúnebre para o norte do país, onde terá lugar o funeral de José Manuel Constantino, na Igreja Matriz de São Cosme, pelas 15h00, seguindo depois para o cemitério de Gondomar.

A judoca Telma Monteiro, que esteve em cinco edições dos Jogos Olímpicos - duas sob a 'égide' de Constantino - e arrecadou o bronze no Rio2016, e os velejadores Jorge Lima, participante em Pequim2008, Rio2016 e Tóquio2020, e João Rodrigues, o recordista luso de participações olímpicas (sete), carregaram o caixão.

Presentes estiveram também Pedro Pablo Pichardo, campeão olímpico do triplo salto em Tóquio2020 e recém-vencedor da prata em Paris2024, as judocas Patrícia Sampaio, bronze na capital francesa, e Rochele Nunes, os atletas Jéssica Inchude e Francisco Belo, o nadador Miguel Nascimento, a ciclista Maria Martins e Rui Silva, medalha de bronze nos 1.500 metros em Atenas2004.

O antigo judoca Nuno Delgado, o triatleta João Silva, a meio-fundista Marta Pen, o mesatenista Tiago Apolónia e Susana Costa, que recentemente terminou a carreira no triplo salto, marcaram igualmente presença na cerimónia.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve novamente no COP, à semelhança do que sucedeu na véspera, no velório, tendo sido um dos intervenientes a discursar na cerimónia, tal como os dois filhos de José Manuel Constantino.

José Manuel Constantino, que presidia ao Comité Olímpico de Portugal desde 26 de março de 2013, morreu no domingo, aos 74 anos, vítima de doença prolongada.