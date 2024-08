Pixel 9. Novo smarphone da Google disponível em Portugal

Menos de um ano depois da chegada ao mercado português do primeiro telefone da linha Pixel, da Google, esta terça-feira abre o período de pré-encomendas para novos modelos de "smartphones" desta linha.



O Pixel 9 chega a Portugal em oito versões: o Pixel 9, com 128 e 256 Gb de memória; o Pixel 9 Pro, com 128, 256 e 512 Gb de memória, e o Pixel 9 Pro XL, também com 128, 256 e 512 Gb de memória.

Os preços variam entre os 919 euros para o Pixel 9 de 128 GB e o Pixel 9 Pro XL de 512 Gb.

O Pixel 9 e o Pixel 9 Pro são do mesmo tamanho, o Pixel 9 Pro XL um pouco maior, como dará para adivinhar pelo nome do modelo.

Varia também a memória RAM dos equipamentos, o Pixel 9 com 12 Gb de RAM e o Pro 9 e Pro 9 XL com 16 Gb.

Os três modelos partilham o mesmo processador – o novo Google Tensor G4.

As câmaras fotográficas também não são exatamente as mesmas nos três modelos. O telemóvel de gama mais baixa, dentro destas opções, é o Pixel 9, com câmara traseira dupla, uma com 48 Mp e outra com 50 Mp. A câmara frontal deste equipamento é de 10 MP. No Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL dispara para os 42 Mp.

Tal como para o Pixel 8, a Google assegura que estes aparelhos foram desenhados para durar nas mãos do cliente e garantem pelo menos sete anos de atualizações do sistema operativo.

Com a chegada dos novos modelos Pixel, chegam a Portugal também o Pixel Watch 3 e os Pixel Buds Pro 2. A nova versão do relógio inteligente da Google promete mais autonomia de bateria e carregamento rápido. Vai ter um custo a partir dos 499 euros.

Já os Pixel Buds Pro 2 prometem ser mais confortáveis e com melhor ajuste ao ouvido e vão identificar quando o utilizador começar uma conversa, colocando em pausa o que está a ser reproduzido. Vai ter um custo a partir dos 249 euros.

O Pixel Watch 3 e os Pixel Buds Pro 2 também vão estár em pré-encomenda a partir desta terça-feira, mas atenção às datas previstas para os produtos chegarem às lojas.

O Pixel 9 e o Pixel 9 Pro XL vão estar disponíveis em loja a partir de 22 de agosto. O Pixel 9, bem como o Pixel Watch 3 e os Pixel Buds Pro 2 só em setembro.