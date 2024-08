O “Quarto”, de Carminho, chegou aos ouvidos de Obama

Como acontece todos os anos, Obama partilhou nas redes sociais a sua lista de canções para os dias de verão e ficou a saber-se que uma das músicas preferidas é o “Quarto”, tema que fez parte da banda sonora do filme “Pobres Criaturas”, estreado em 2023.

“O Quarto”, canção do disco “Portuguesa” de Carminho , integra a playlist de verão do ex-Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.

A playlist de Obama contém 44 músicas e conta com temas de artistas como Billie Eilish, Tems, Charli XCX, Artemas, H.E.R., Sting, The Rolling Stones, Calimossa, Paul Russel, Rema, Bad Bunny & Feid ou Beyoncé.