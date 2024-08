Carminho "muito feliz" por estar na "playlist" de Barack Obama

A fadista Carminho confessa estar "muito feliz" por o seu fado "O Quarto" fazer parte da lista de músicas de verão do antigo Presidente dos Estados Unidos Barack Obama.

"É com muita alegria que vejo o tema "O Quarto" referido na tão prestigiada "playlist" de verão do ex-Presidente Barack Obama, onde constam os seus temas preferidos dos últimos tempos", afirmou Carminho, em comunicado.

"O Quarto", uma letra de Carminho, que a gravou na melodia do Fado Pagem, de Alfredo Marceneiro, faz parte de uma lista de 44 temas onde se encontram nomes como Bad Bunny, Bob Dylan ou Beyoncé.

Da lista, entre outros, fazem parte, "If you Love Somebody set Them Free", de Sting, "Why Don"t You", por Cleo Sol, "Million Dollars Baby", de Tommy Richman, ou "Unsuffer me", por Lucinda Williams.

"Ser a primeira portuguesa na "playlist" de verão de Barack Obama deixou-me muito feliz, acentuando orgulho imenso que é para mim cantar o fado, cantar em português", acrescentou a fadista.