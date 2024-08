Banksy confirma ser autor de 6.ª obra da série "Zoológico de Londres"

O artista britânico Banksy confirmou este sábado ser o autor da sexta obra que apareceu esta semana na capital do Reino Unido como parte da série já apelidada de "Zoológico de Londres", na qual o protagonista é agora a silhueta de um gato preto.

O misterioso criador publicou na sua conta do Instagram uma fotografia, sem texto, que mostra o felino num cartaz em ruínas no bairro de Cricklewood, no noroeste de Londres.

O post deste sábado segue-se a outros, todos eles de animais, com os quais encantou os seus seguidores ao longo da semana, um dia depois de ter reaparecido no bairro de Walthamstow, por cima do estabelecimento de fast food Bonners Fish Bar.