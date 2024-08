Daniela Melchior em comédia de ação norte-americana "Balls Up"

A atriz portuguesa Daniela Melchior vai integrar o elenco do filme "Balls Up", do realizador norte-americano Peter Farrelly, revelou a publicação Deadline.

De acordo com a publicação, "Balls Up" é uma comédia de ação protagonizada por Mark Wahlberg, Paul Walter Hauser e Benjamin Bratt, sendo agora anunciada a entrada de Daniela Melchior e do comediante Eric André.

"Balls Up" acompanha dois executivos de marketing, "despedidos por terem desperdiçado uma oportunidade de patrocínio de um cliente e que decidem usar bilhetes à borla para um jogo de futebol. Uma bebedeira irá levá-los a ser perseguidos por toda a gente do país", lê-se na sinopse.

O projeto tem produção da Amazon MGM Studios e da Skydance e é assinado pelo mesmo realizador de "Doidos à solta" (1994), "Doidos por Mary" (1998) ou "Green Book -- Um guia para a vida" (2018).

Daniela Melchior, 27 anos, estudou representação e estreou-se em 2014 na série televisiva "Mulheres", tendo participado ainda nos filmes "Parque Mayer" e "O caderno negro", ambos de 2018.

A carreira deu um salto internacional depois de ter entrado no filme "Esquadrão Suicida" (2021), de James Gunn, seguindo-se, entre outros, "Velocidade Furiosa X" (2023), uma pequena participação em "Guardiões da Galáxia 3" (2023) e "Road House" (2024), ao lado de Jake Gyllenhaal.