Vilar de Mouros anuncia cartaz com primeiro dia grátis e The Cult

Os The Cult reforçam o cartaz do Festival de Vilar de Mouros, no Minho, e o primeiro dia será gratuito, anunciou esta sexta-feira a organização.



O festival arranca a 21 de agosto, com Amália Hoje, Delfins, GNR, The Legendary Tigerman e Fogo Frio. Este dia dedicado à música portuguesa terá entrada grátis.

Quem já tinha adquirido bilhete para 21 de agosto será reembolsado ou pode trocar o bilhete para outro dia. “Quem já comprou será contactado por email para indicar o que prefere”.

Quem comprou o passe geral para os quatros dias será contactado por email e reembolsado.



A organização do festival anuncia a criação de um novo passe geral de três dias, com um preço de 95 euros.

O cartaz do segundo dia de Vilar de Mouros, a 22 de agosto, vai ser dedicado ao rock e ao metal. Em palco vão atuar os The Cult, os Xutos & Pontapés, os Soulfly, os Moonspell e os RAMP.

No dia seguinte, 23 de agosto, estão agendados mais cinco concertos: Die Antwoord, Ornatos Violeta, Crystal Fighters, Capitão Fausto e Sulfur Giant.

O festival de Vilar de Mouros termina a 24 de agosto com The Darkness, The Libertines, The Waterboys, David Fonseca e Vapors of Morphine.

A organização anunciou mudanças no plano original depois de a banda norte-americana Queens of the Stone Age ter anunciado o cancelamento da digressão europeia, devido a doença do vocalista Josh Homme.