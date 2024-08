Travis Scott em Lisboa para três concertos com provável atividade sísmica

O regresso de Travis Scott a Portugal foi anunciado em 13 de maio e previa inicialmente apenas uma data. No entanto, a elevada procura de bilhetes fez com que passassem a ser três concertos, em vez de apenas um.

De acordo com a promotora Ritmos e Blues, as portas da MEO Arena abrem às 19h30 e o espetáculo tem início às 21h00, em cada um dos dias.

Os espetáculos, que acontecem esta sexta-feira, no sábado e no domingo na MEO Arena, encerram a etapa europeia da digressão dedicada a "Utopia", quarto álbum de estúdio do "rapper", editado em julho do ano passado.

O "rapper" voltou a Portugal no ano passado, para uma atuação, no festival Rolling Loud, em Portimão.

Em 2015, editou o álbum de estreia, "Rodeo". "Astroworld" surgiu em 2018, ano em que Travis Scott se estreou ao vivo em Portugal, com uma atuação no festival Super Bock Super Rock, em Lisboa.

No âmbito desta digressão, um euro (ou uma libra, no caso do Reino Unido) por cada bilhete vendido reverte para a organização sem fins lucrativos Cactus Jack Foundation, que apoia jovens de Houston, cidade onde o "rapper" nasceu em 1991.

A carreira de Travis Scott é marcada por vários incidentes com o público nos concertos. Em 2015, Scott foi condenado por conduta negligente no festival Lollapalooza, onde incitou o público a ignorar a segurança e saltar as barreiras. Em 2017, foi detido por comportamento semelhante num concerto no estado norte-americano do Arkansas, e processado por um fã que disse ter sido empurrado de uma varanda num terceiro andar e depois arrastado pelo palco, ficando paralizado.

Em 2021, dez pessoas morreram por esmagamento num concerto de Travis Scott no festival Astroworld, no Texas. O artista continuou o concerto durante cerca de uma hora, ignorando os pedidos do público para parar, mesmo com uma ambulância a passar entre a multidão para retirar as vítimas - com idades entre os 9 e os 27 anos. Scott acabou por não ser acusado de nenhum crime, apesar do processo submetido por alguns dos fãs que estavam no concerto.