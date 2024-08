Squid Game. Segunda temporada estreia a 26 de dezembro e vem aí mais uma

"Squid Game" é uma série sul-coreana produzida pela Netflix que coloca 456 pessoas a competir em jogos infantis por um prémio monetário milionário. Mas há uma reviravolta: Quem perder, é morto a tiro.

A série realça as diferenças sociais significativas da Coreia do Sul, contando com uma forte crítica política à disparidade económica e ao capitalismo. A violência, intriga e cenários criativos da série tornaram-na num êxito viral por todo o mundo.

O sucesso foi tal que "Squid Game" venceu Globos de Ouro, prémios SAG e Emmys, todos eles inéditos para uma produção sul-coreana.

Para além de renovar a série para mais duas temporadas, a Netflix desenvolveu uma versão real (e não-letal) da competição, que estreou em 2023 e tem já nova edição assegurada.