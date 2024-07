Rock no Rio Febras juntou milhares de euros para ajudar a construir lar

A Casa do Povo de Briteiros, em Guimarães, angariou com o Rock no Rio Febras, festival que se realizou sábado, mais de metade dos 85 mil euros necessários para comprar um terreno para construir um lar de idosos.

Em declarações esta terça-feira à Lusa, o presidente da Casa do Povo de Briteiros, Vasco Marques, contou que não juntaram o dinheiro total para a compra do terreno, que é de 85 mil euros, mas conseguiram mais de metade desse valor, sem especificar quanto.

"Valor que já é uma grande ajuda para atingir o objetivo pretendido", sublinhou.

O objetivo da compra do terreno, que se mantém, é a construção de um lar de idosos, referiu.

As receitas obtidas com o festival, cuja entrada é gratuita, advêm da venda de bebidas, comida e "merchandising", explicou Vasco Marques.

O dirigente salientou que pelo Rock no Rio Febras, que se realizou no sábado, passaram cerca de 12.000 pessoas, ultrapassando as 10.000 estimadas.

"Foi muito positivo, correu muito bem", apontou.

Perante a procura, Vasco Marques quer aumentar a realização do festival para dois dias.

Este ano, no cartaz do festival o destaque foi a estreia em Portugal dos britânicos The Subways, num alinhamento que contou ainda com The Legendary Tigerman, Mustang, Sala 7, Zebra Libra, Imploding Stars e Les Dirty Two.