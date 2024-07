Morreu Mísia, cantora e fadista portuguesa

Mísia nasceu no Porto, com o nome Susana Maria Alfonso de Aguiar - filha de pai português e mãe catalã. O nome artístico surge de Misia Sert, uma patrona de artistas contemporâneos e músicos em Paris, até meados do século XX, que nasceu no Império Russo.

O primeiro álbum, "Mísia", foi lançado em 1991. Em 1993, edita o álbum "Fado", produzido por Vitorino e com letras de Sérgio Godinho, António Lobo Antunes e José Saramago.

Mísia foi condecorada, em 2004, com o grau de Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras de França. Em 2005, Jorge Sampaio condecorou-a com o grau de Comendador da Ordem do Mérito.