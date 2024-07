"Pelo Stop" e "pela Palestina". A concentração que assinalou um ano de despejo do Stop

Um ano depois do fecho do Centro Comercial Stop, juntou-se esta quarta-feira frente à fachada do edifício um grupo de pessoas numa concentração sob o mote “Sonhamos Todes Outro Porto", cujas iniciais criam a palavra “Stop”.

A manifestação começou por volta das 18 horas, mas não decorreu como esperado.

A concentração pretendia assinalar a data de despejo do Stop, mas não só. Também servia para prestar solidariedade para com a Palestina, uma vez que, esta quarta-feira à mesma hora nos Estados Unidos, milhares de manifestantes criaram uma linha vermelha em volta do Capitólio, contra o discurso de Netanyahu. Por isso, a concentração promovida pelo “Stop Manifesta” pretendia “formar uma linha vermelha e içar a bandeira da Palestina e a Queer”, na fachada do Stop, “contra Netanyahu".

À porta do STOP, num papel assinado pela administração estava escrito: “não está autorizado qualquer atividade de manifestação ou evento, dentro do espaço privado do CCSTOP”

A entrada no espaço apenas era permitida a usufrutuários do espaço, como inquilinos ou lojistas. Contudo, frente ao edifício formava-se um grupo de pessoas, mas os motivos pelos quais estavam ali variavam.