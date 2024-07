Filmes de Walter Salles, Pablo Larraín e Almodóvar na competição do festival de Veneza

Filmes de Walter Salles, Pablo Larraín, Wang Bing e Pedro Almodóvar foram selecionados para a competição oficial do 81.º Festival de Cinema de Veneza, que arranca no final de agosto em Itália e cuja programação foi anunciada esta terça-feira.

Na competição pelo Leão de Ouro, revelada pelo diretor do festival, Alberto Barbera, figura "Ainda estou aqui", do realizador brasileiro Walter Salles, com Fernanda Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro.

Apresentado como "o filme mais emotivo e pessoal" de Walter Salles, "Ainda estou aqui" remete para o período da ditadura militar do Brasil, recuperando a história do político Rubens Paiva, que foi preso, torturado e morto, e da mulher, a ativista Eunice Paiva.

Na competição oficial figuram ainda "Homecoming", de uma trilogia do realizador chinês Wang Bing, intitulada "Youth", sobre transformações sociais no seu país, "Queer", do italiano Luca Guadagnino, com Daniel Craig, a partir de uma obra de William S. Burroughs, e "Maria", do chileno Pablo Larraín, sobre a cantora Maria Callas, interpretada por Angelina Jolie.

A estes filmes juntam-se ainda, entre outros, "The Room Next Door", de Pedro Almodóvar, "Joker: Folie à deux", de Todd Phillips, com Joaquin Phoenix e Lady Gaga, e "Babygirl", da nerlandesa Halina Reijn, com Nicole Kidman, Harris Dickinson e Antonio Banderas.

Na semana passada, o festival anunciou o programa paralelo "Dias dos Autores" ("Giornate degli Autori"), do qual fazem parte os filmes "Kora", de Cláudia Varejão, e "Sempre", de Luciana Fina.