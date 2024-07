Três novas jóias de D. Maria Pia expostas no Museu do Tesouro Real

É um “regresso a casa”, é desta forma que a conservadora das coleções de ourivesaria e joelharia do Palácio Nacional da Ajuda se refere ao conjunto de três joias que agora se junta à coleção do Museu do Tesouro Real, em Lisboa.

São peças que foram adquiridas pelo Estado recentemente, pelo valor de 66 mil euros, indica o diretor do Palácio Nacional da Ajuda nesta visita ao museu que integra agora no seu percurso estas novas joias.

Em comum, as peças têm o facto de terem pertencido à coleção privada da Rainha D. Maria Pia de Saboia, mulher de D. Luís e mãe do Rei D. Carlos. Foram joias que foram colocadas no “prego” pela monarca, diz José Alberto Ribeiro.

O diretor do Palácio da Ajuda diz que as joias “estavam empenhadas no Banco de Lisboa que mais tarde veio a ser o Banco de Portugal. Era uma forma da rainha obter empréstimos, dos muitos empréstimos que foi fazendo ao longo da sua vida”.

Trata-se de um conjunto com um colar e brincos, em estojo original em perolas com camafeus e turquesas. Esta peça que D. Maria Pia recebeu em herança da tia-avó paterna, Maria Luísa da Toscana fazia parte das joias que trouxe consigo de Itália em 1862.

A peça, indica José Alberto Ribeiro foi comprada a “um colecionador privado português e veio dos Estados Unidos”, pelo valor de 35 mil euros. Esta joia faz parte das peças que foram leiloadas em 1912.

Também a leilão foi na altura, outra das novas peças que pode agora ser vista no Museu do Tesouro Real. O conjunto de pendentes e brincos também pertencente à Rainha D. Maria Pia foi adquirido à leiloeira Santos Eloy, por mais de 17 mil euros.

A terceira nova joia exposta é uma pulseira em ouro, safiras e diamantes desta que foi uma das monarcas da Coroa Portuguesa mais glamorosa e dada a luxos. Esta peça que integra um conjunto de outras duas pulseiras foi comprada pelo Estado agora por mais de 8 mil euros à Leiloeira Santos Eloy.

A Rainha D. Maria Pia que morreu em Itália em 1911, tinha empenhado as joias “mais valiosas que tinham pedras preciosas”, explica a conservadora Teresa Maranhas no banco. Essas peças foram usadas pela República para se financiar quando “precisou de dinheiro”, indica José Alberto Ribeiro.

Em 1912, em julho, o Banco de Portugal realizou o tal leilão em que alienou quase 400 joias e pratas da Rainha D. Maria Pia. O leilão foi um acontecimento, “muito concorrido” explica o diretor do Palácio da Ajuda. Colecionadores nacionais e internacionais, assim como comerciantes terão acorrido ao leilão que foi noticiado na imprensa nacional e internacional.

Nesta visita, José Alberto Ribeiro conta que houve uma “caricatura” na imprensa, na época, que mostrava “uma porta a dizer Leilão das Joias da Rainha D. Maria Pia, e está um inglês e outro senhor bem posto a sair cheios de caixinhas na mão, e ao lado vai o Zé Povinho que tira os bolsos para fora e não tem nada”, conta.

“Na altura as pessoas tiveram a noção que saiu muita coisa para fora do país”, acrescenta José Alberto Ribeiro que questionado pela Renascença sobre a recuperação dessas peças indica que antes destas três agora adquiridas já tinham sido compradas outras peças.

Contudo, há uma que é muito desejada e continua em paradeiro incerto. Trata-se de um “diadema floral que foi mandado fazer pela Rainha D. Maria Pia” a partir de outro diadema que sabe-se apenas que terá sido comprado no leilão de 1912 por um colecionador espanhol.

Tanto o diretor do Palácio Nacional da Ajuda, como a conservadora Teresa Maranhas respondem em uníssono quando questionados se era a peça que mais gostariam de ter no Museu do Tesouro Real.

O diadema cuja imagem é mostrada no percurso do museu, foi capa do catálogo do leilão de 1912 e foi mandado fazer pela monarca para o casamento de um dos filhos. “É daquelas peças que se perdeu completamente o rasto”, lamenta o diretor.