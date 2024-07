Primeiro prémio do Euromilhões sai em Portugal

O primeiro prémio do Euromilhões desta sexta-feira vai ser repartido por dois apostadores, um com boletim registado em Portugal e outro no estrangeiro, indica o Departamento de Jogos da Santa Casa.

Em jogo estava um jackpot de 53 milhões de euros, que vai ser divido pelos dois totalistas. Cada um vai receber cerca de 26 milhões de euros.

A chave vencedora do concurso do Euromilhões desta sexta-feira, 19 de julho, é composta pelos números 15 - 22 - 35 - 44 - 48 e pelas estrelas 6 e 7.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.