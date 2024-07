Bienal de Arte de Cerveira celebra a liberdade nos 50 anos do 25 de Abril

Com o país a celebrar 50 anos do 25 de Abril, a bienal lançou aos artistas uma pergunta: “És Livre?”. O resultado traduz-se em várias exposições que serão apresentadas, não só em Cerveira, como também em Vila Nova de Gaia e no Porto, cidades às quais a bienal se estende este ano.

“Conseguiu na sua condição de mulher, num tempo em que os direitos e as oportunidades eram bastante diferentes, singrar como artista. Tem uma obra notável” diz Helena Mendes Pereira que acrescenta que a exposição que lhe é dedicada “tem a curadoria de Marlene Oliveira e do Professor Perfecto Cuadrado” e apresenta muitas obras que pertencem ao espólio da Fundação Cupertino Miranda.

A esta homenagem soma-se outra, a Isabel Meyrelles, uma das mulheres artistas do movimento surrealista português. “É um exemplo máximo de liberdade, ou talvez o único exemplo de mulher do movimento surrealista português e uma das poucas internacionais”, refere a curadora.

Além destas homenagens, a Bienal de Arte de Cerveira apresenta uma exposição em resultado do concurso internacional de artistas, no espaço do Fórum Cultural de Cerveira. Depois “na Galeria da Bienal de Cerveira, o espaço dos antigos bombeiros voluntários, no centro da Vila, estará a exposição dos artistas convidados e na Biblioteca Municipal de Cerveira, a exposição de homenagem a Jaime Isidoro focada na sua relação com a Bienal Internacional de Arte de Cerveira”.

Também no Convento San Payo, “um espaço que era do escultor José Rodrigues e que também tem algum misticismo”, diz Helena Mendes Pereira será apresentada uma exposição que foi levada por Cerveira, no ano passado a Macau, intitulada “A Ciência do Azar e a Metafísica da Sorte”.

Questionada sobre a relação com o Brasil e da sua escolha como país convidado deste ano da bienal, a curadora explica que “é uma comunidade muito representada naquilo que são os fluxos migratórios atuais em Portugal” e porque quiseram “neste quadro de liberdade, falar da importância das migrações” escolheram o Brasil.

“Para que a liberdade seja também sinónimo de tolerância, integração e contrariando até um certo discurso que tem marcado a vida portuguesa nos últimos anos”, acrescenta Helena Mendes Pereira que com isto recorda que “no início do século, muitos portugueses foram para o Brasil”.

“Agora vêm muitos brasileiros para o nosso país e ainda bem! O que é interessante é que precisamente o Minho é o território da chegada”, a mesma região de onde há séculos partiram muitos portugueses para o outro lado do Atlântico.