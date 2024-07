A plataforma agregadora de conteúdos em língua portuguesa acaba de ganhar uma nova App

O Grupo Renascença Multimédia ampliou a sua oferta áudio com a mais recente App Popcasts, já disponível na App Store e Google Play. Com entrevistas, debates, e conteúdos de entretenimento, a app disponibiliza uma grande variedade de produções, em categorias como informação e entretenimento, humor e lifestyle — conteúdos em português que podem ser ouvidos em qualquer hora e em qualquer lugar.

A juntar-se à versão desktop, o Popcasts está agora também no telemóvel. Com este passo, o Grupo Renascença Multimédia possibilita o acesso a conteúdos de qualidade integrados numa experiência mais prática e envolvente, já que a flexibilidade é uma das grandes vantagens da app.

Entre os podcasts presentes na app está o Extremamente Desagradável, de Joana Marques, o podcast mais ouvido em Portugal apresentado no programa Três da Manhã da Renascença. A somar-se a este, a app conta também com Seja o que Deus quiser, de Daniel Leitão, e a Bola Branca, conteúdos que também fazem parte da programação da Renascença.

Ninguém POD comigo, da Pipoca Mais Doce, recentemente estreado no Café da Manhã da RFM, está já no Top5 de podcasts mais ouvidos em Portugal e pode também ser encontrado no Popcasts. Com os Jogos Olímpicos à porta, Glória, de Inês Andrade, coloca os portuguesas a torcer pela equipa Portugal. Os FridayBoys trazem a melhor playlist para começar o fim-de-semana.

Da Mega Hits, 100 Purpurinas, com Sofia Vasconcelos, mostra o outro lado das figuras públicas em conversas intimistas com convidados bem conhecidos. De manhã é prata, de André Pinheiro, ou Duas é Demais, de Mariana Azevedo e Carolina Maia, são outros conteúdos que pode encontrar na app.

Para além dos conteúdos do grupo, a App dá visibilidade a projetos independentes, artistas, empresas, outras rádios e grupos de comunicação social que pretendam dar a conhecer os seus trabalhos.