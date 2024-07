Teatro intergeracional conta histórias do Estado Novo e de bruxas em Gaia

Já sobre as lendas, deu mais um testemunho: "devia ter 12 ou 13 anos, andava a brincar com uma amiga na eira do mosteiro e vi umas pingas de sangue a cair, até ficámos sarapintados e, na altura, o assunto causou alvoroço".

Orlando Robalinho, de 87 anos, é um deles, num duplo contributo, pois foram as suas memórias das lendas e das bruxas a originar uma parte da representação a que a Lusa assistiu: "lembro-me quando era pequeno de me falarem nas bruxas (...) mas eu não tinha medo nenhum".

O desafio, contou à Lusa a mentora Mariana Santos, que com Dulce Moreira, deu corpo ao projeto GENTE-MUNDO, arrancou no final de 2023 e propunha-se recolher memórias da população das freguesias de Gaia para criar um espetáculo intergeracional.

Histórias de bruxas e memórias do Estado Novo misturam-se numa peça de teatro que junta idosos e crianças em Vila Nova de Gaia e que estreia terça-feira no Teatro Amador de Sandim, num projeto de combate ao isolamento social.

De coisa bem mais terrena falou Natália Batista, atriz de segunda geração do Teatro Amador de Sandim, já pós-25 de abril, relatando as memórias dos irmãos mais velhos de um tempo em que fazer teatro, "não era visto com bons olhos" pelas autoridades locais.

"Antes do 25 de Abril o teatro, na freguesia, era feito por jovens muito lutadores, muito persistentes (...) e que eram catalogados de comunistas, apenas porque estavam ligados ao teatro", acrescentou, admitindo que o facto de "Sandim ficar muito distante do centro [de Vila Nova de Gaia] talvez tenha sido causado disso" bem como foi vítima de "algum poder malicioso dos então padre e o regedor" da freguesia.

E desse poder acrescentou outro episódio: "apesar de a intenção ter sido criar medo na população, a verdade é que ela estava do lado dos jovens, chegando-se a fazer grandes espetáculos no salão paroquial e, ao contrário do que o poder na freguesia queria, este estava cheio. Num desses casos, a população foi retirada do salão paroquial pela polícia, de armas apontadas, como se tratassem de ladrões ou que estivessem a fazer algo de mau".

O GENTE-MUNDO assume-se como um espaço transdisciplinar que quer envolver a comunidade sénior do município de Vila Nova de Gaia com recurso às práticas artísticas, permitindo a esta população trabalhar o corpo, a voz e a valorização artística das suas memórias.

Magna Fernandes, técnica e educadora social no Centro de Dia de Sandim falou desses ganhos para os idosos, assinalando a alegria de "estarem a fazer alguma coisa, de poderem recordar, de se poderem divertir, essencialmente isso, divertirem-se, porque o facto de fazerem coisas que nunca fizeram na vida e contarem as suas histórias trouxe sorrisos à cara de cada um deles e à todos os que amanhã [terça-feira] irão assistir à peça de teatro".