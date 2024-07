Mind da Gap. "Não sabemos se faremos mais concertos depois deste"

Os Mind Da Gap, uma das referências do "rap" português, vão voltar a juntar-se ao vivo este mês, após dez anos sem subirem a palco, para um concerto que deverá ser único e que contará com alguns convidados.

Formados no Porto em 1993 como Da Wreckas, os Mind Da Gap são Ace (Nuno Carneiro), Presto (Hugo Piteira) e Serial (Rolando Sá).

Em 2016 decidiram pôr um ponto final na carreira, ao longo da qual editaram seis álbuns de originais, o último dos quais em 2012.

No sábado voltam a juntar-se em cima de um palco, no 28.º festival Super Bock Super Rock (SBSR), que começa na quinta-feira, na Herdade do Cabeço da Flauta, perto do Meco, no concelho de Sesimbra.

"O grosso do [alinhamento do] concerto está definido à partida pelas músicas que tiveram mais sucesso, e continuam a ter mais "views" [visualizações] e mais escutas", revelou Ace, numa conversa do trio com a agência Lusa.

Os três ainda estão a "tentar meter músicas um bocado mais fora do baralho", mas como o tempo de atuação é limitado, dará sobretudo "para o que seria um "greatest hits" de Mind Da Gap".

Ou seja, no alinhamento não deverão faltar temas como "Dedicatória", "És como um dom", "Bazamos ou ficamos", "Não pára", "Todos gordos", "Não stresses" ou "És onde quero estar".

"Era aliciante podermos tocar músicas que não "bateram" tanto, mas acho que as pessoas também não querem ouvir essas músicas que conhecem. Acho que isso acontece com qualquer artista", referiu Serial.

Com alguns ensaios já feitos, voltarem a trabalhar os três juntos "tem corrido bem", partilhou Presto.

"Os ensaios estão a correr bem também e não nos esquecemos. Aqueles mecanismos antigos estão a voltar todos, e as letras ainda estão mais ou menos memorizadas", disse.

Os temas mais antigos têm saído com mais facilidade do que os mais recentes. "Provavelmente porque já as tocámos tantas vezes que nunca mais se esquece", disse Presto.

Embora o último concerto tenha acontecido há cerca de dez anos, "foram muitos anos" a subirem a palco, "algumas vezes felizmente": "Portanto, está tudo cá ainda", disse Ace.

"Numa altura da minha vida se calhar até quis achar que as tinha esquecido [às letras das músicas], mas afinal não. Estão todas cá. As dicas que mando nas letras do Presto sei exatamente o sítio em que tenho que o fazer. O Presto para as minhas".

O mesmo acontece "nos cortes que o Serial faz no "beat"", para se ouvir apenas as vozes de Ace e Presto.

"O "muscle memory" [músculo da memória] está lá todo, o que não deixa de ser curioso, porque é uma vida já antiga para nós, uma coisa que ficou para trás no tempo, porque tocar ao vivo se calhar não tocamos há dez anos", referiu.

Serial concorda com os dois MC (Mestres de Cerimónias): "A forma como fazíamos as coisas na altura, não desapareceu da memória. Já não sai mais mesmo".

"Eu lembro-me do que é que fazia. E até me dá vontade de rir, como é que faço as coisas tão mecanicamente, nem penso no que estou a fazer, parece que ficou mesmo gravado", partilhou.