"A coisa mais bonita da vida". Ralf Schumacher assume homossexualidade

O antigo piloto de Fórmula 1, Ralf Schumacher, assumiu a sua homossexualidade este domingo através de um publicação nas redes sociais.

O irmão do heptacampeão mundial, Michael Schumacher, publicou uma fotografia ao lado do empresário francês, Etienne, de braços dados a assistir ao pôr do sol. "A coisa mais bonita da vida é quando temos o parceiro certo ao nosso lado, com quem podemos partilhar tudo", escreveu.

Embora a declaração não tenha sido totalmente explícita, os comentários de Carmen Geiss, atriz alemã e amiga de Schumacher, e uma nova publicação do ex-piloto esta segunda-feira deram a confirmação.

"Hoje ele confessou a sua homossexualidade. Este passo foi para ele um ato de libertação e de aceitação de si próprio. Foi uma decisão corajosa que amadureceu nele durante muito tempo e que agora está cheia de orgulho e confiança", comentou Carmen Geiss.