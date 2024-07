Morreu Shannen Doherty, a Brenda Walsh de "Beverly Hills 90210"

"É com pesar que confirmo o falecimento da atriz Shannen Doherty. No sábado, 13 de julho, ela perdeu a batalha contra o cancro depois de muitos anos a lutar contra a doença", disse a porta-voz Leslie Sloane, ao site TMZ.

Shannen Doherty foi diagnosticada com cancro da mama, em 2015. O problema oncológico voltou dois anos depois.

A famosa série "Beverly Hills 90210" - grande sucesso global no década de 90 do século passado - foi o grande papel da vida de Shannen Doherty. Vestiu a pele da personagem Brenda Walsh e contracenou com o ator Luke Perry, que morreu em 2019.



A atriz ainda fez algumas aparições no remake de "Beverly Hills", em 2008. Também fez parte do elenco da série "Charmed", foi a estrela principal de um "reality show" e participou no programa televisivo "Dançando com as Estrelas".

Em abril deste ano, Shannen Doherty anunciou no seu podcast “Let’s Be Clear” que ia desfazer-se de bens materiais que tinha acumulado ao longo dos anos e que ia viver uma vida mais simples, enquanto lutava contra o cancro.

As pessoas devem viver a vida ao máximo, mas a doença deu-lhe uma nova perspetiva das coisas. “Acho que foi o cancro, para mim, que realmente me fez fazer um balanço da minha vida e mudar minhas prioridades, e minha prioridade no momento é minha mãe”, declarou no podcast.