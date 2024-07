Pearl Jam atuam no festival Alive com lotação esgotada

Os norte-americanos Pearl Jam regressam este sábado a Portugal, para um concerto no último dia do 16.º festival Alive, há muito esgotado, e cujo cartaz inclui também The Breeders, Khruangbin e Blasted Mechanism, entre outros.

O recinto abre, pela última vez este ano, às 15h00 e são esperadas cerca de 55 mil pessoas, a lotação máxima do espaço.

Os bilhetes para este sábado esgotaram logo em dezembro, em 24 horas, depois de ter sido o anunciado o regresso dos Pearl Jam ao festival.

A banda liderada por Eddie Vedder, que tem "Alive" entre um dos seus temas mais populares, atuou pela primeira vez em Portugal em 1996, no Pavilhão Dramático de Cascais. Ao longo dos anos os Pearl Jam têm voltado várias vezes e esgotado datas, tanto a solo como em festivais.

Em abril deste ano editaram "Dark Matter", o 12.º álbum da carreira. O espetáculo de hoje deverá servir para apresentarem os temas mais recentes, mas no alinhamento espera-se que não faltem "clássicos" como "Alive", "Even Flow" ou "Black".

Antes dos Pearl Jam atuam no palco principal os Blasted Mechanism, The Breeders e Sum 41.

No recinto do NOS Alive há mais seis palcos, um dos quais dedicado ao humor, nos quais atuarão hoje bandas e artistas como Khruangbin, Alex Benjamin, King John, Capital da Bulgária, Catarina Branco, Miguel Moura, Manuel João Vieira e Fernando Rocha.

A última atuação começa já às 02:45 de domingo.

A PSP, num comunicado divulgado na terça-feira, aconselha os festivaleiros a que se desloquem para o evento com antecedência, "atendendo à elevada afluência de pessoas e aos procedimentos de segurança para o acesso ao recinto", bem como a privilegiarem a utilização de transportes públicos.

Também a organização apela ao uso dos transportes públicos, tendo para isso montado "uma operação integrada com vários parceiros".

Segundo o promotor Álvaro Covões da Everything is New, que organiza o festival, na linha ferroviária que liga Lisboa a Cascais, que tem uma estação em Algés, há "prolongamento de horários e reforço de comboios".

O mesmo acontece nas ligações de barco da Transtejo, entre Lisboa e a Margem Sul do Tejo.

Além disso, em parceria com a Carris, há autocarros a circular entre a Docapesca e três pontos de Lisboa: Estação do Oriente, Santa Apolónia e Marquês de Pombal.

Os horários dos concertos, bem como outras informações sobre o festival, estão disponíveis "online" em www.nosalive.com.