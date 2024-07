Oito surdos vão poder sentir o concerto de Dua Lipa no Alive

Oito surdos vão ter uma experiência multissensorial no festival Alive, através do Colete das Emoções que está ligado a 5G e vai permitir uma simbiose com a artista Dua Lipa, numa parceria com a Access Lab.

"Vamos ter uns coletes que estão ligados através de um terminal 5G" e que "vão receber um conjunto de informação áudio do que está a acontecer no concerto", uma vez que o 'feed' vai ser convertido em sinais sensoriais para o colete, explica Judite Reis, diretora de engenharia de redes da NOS, durante uma visita ao recinto, em véspera do arranque do festival.

Além disso, a pessoa irá receber a informação enviada e convertida em texto, através de uma aplicação no 'smartphone' desenvolvida pela NOS Inovação, em que além de sentir a música, também pode ler o que está a acontecer (legendagem), o que inclui letras da música, a interação do músico com o público, e língua gestual portuguesa.

Ou seja, através do 'smartphone' pode ver a legendagem, língua gestual, enquanto o colete vibra consoante o ritmo da música.