Vai ao Alive? Tudo o que precisa de saber antes de chegar ao festival

A 16.º edição do festival Alive arranca esta quinta-feira, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, com os Arcade Fire e os The Smashing Pumpkins em destaque. A PSP pediu deslocações com antecedência para o evento, e apelou ao uso dos transportes públicos.

O recinto abriu às 15h00. Nesta edição, as atuações voltam a dividir-se por sete palcos, entre os quais um coreto, dedicado à música portuguesa, e um palco onde irão atuar apenas humoristas.

O destaque do primeiro dia vai para os Arcade Fire e os The Smashing Pumpkins, que se apresentam no palco principal, onde irão atuar ainda Benjamin Clementine e os Nothing But Thieves.

Jessie Ware, Parcels, Black Pumas, Unknown Mortal Orchestra, Bateu Matou, Conjunto Corona, João Não & Lil Noon, Inês Apenas e Maria Emília estão entre os artistas e bandas que irão dar música aos milhares de espectadores esperados.

Entre esta quinta-feira e sábado haverá "mais de cem atuações" no festival, que "não vive só dos cabeças de cartaz".

"Todos os artistas são artistas principais", salientou o promotor Álvaro Covões, da Everything is New, numa visita ao recinto, na quarta-feira, aconselhando o público a "olhar atentamente para o programa e a fazer o seu roteiro, para não perder o que quer ver".

PSP pede uso dos transportes públicos

A PSP, num comunicado divulgado na terça-feira, aconselha os festivaleiros a que se desloquem para o evento com antecedência, "atendendo à elevada afluência de pessoas e aos procedimentos de segurança para o acesso ao recinto", bem como a privilegiarem a utilização de transportes públicos.

Também a organização apela ao uso dos transportes públicos, tendo para isso montado "uma operação integrada com vários parceiros".

Segundo Álvaro Covões, na linha ferroviária que liga Lisboa a Cascais, que tem uma estação em Algés, haverá "prolongamento de horários e reforço de comboios".

O mesmo irá acontecer nas ligações de barco da Transtejo, entre Lisboa e a Margem Sul do Tejo.

Além disso, em parceria com a Carris, haverá autocarros a circular entre a Docapesca e três pontos de Lisboa: Estação do Oriente, Santa Apolónia e Marquês de Pombal.

Os horários dos concertos, bem como outras informações sobre o festival, estão disponíveis no site do festival.