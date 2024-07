Morreu Shelley Duvall, atriz de "Shining" e "Annie Hall"

Morreu, esta quinta-feira, aos 75 anos, a atriz norte-americana Shelley Duvall. Entrou nos filmes “The Shinning”, “Annie Hall” e “Popeye”, entre outros.

Em 1977, ganhou o Prémio de Melhor Atriz do Festival de Cannes, pelo seu papel em “Três Mulheres”.



De acordo com a imprensa norte-americana, Duvall morreu durante o sono, devido a complicações relacionadas com a diabetes.

A notícia foi dada pelo companheiro e músico, Dan Gilroy.

"A minha querida, doce e maravilhosa companheira de vida e amiga deixou-nos. [Era] muito sofrimento ultimamente, [mas] ela agora está livre. Voa para longe, linda Shelley", disse Gilroy, numa nota enviada à imprensa.

Shelley Duvall tornou-se conhecida do grande público no papel de mulher de Jack Nicholson, em “The Shinning” – um dos clássicos do cinema de terror.